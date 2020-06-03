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ЦСКА хотел подписать канадского форварда, но получил отказ

Спорт » Командные виды » Футбол

ЦСКА планировал подписать нападающего сборной Канады Кайла Ларина. Футболист принадлежит турецкому "Бешикташу" и выступает в аренде за бельгийский "Зульте-Варегем".

У бельгийцев есть опция выкупа контракта Ларина у "Бешикташа". За это "Зюльте-Варегем" должен заплатит 2,5 млн евро до конца июня, сообщает Het Nieuwsblad.

ЦСКА предложил бельгийцам 1 млн евро за годичную аренду с опцией выкупа. Но предложение не устроило "Варегем". Переговоры будут продолжены.

Кайл Ларин

25-летний нападающий начинал карьеру в канадской команде "Сигма" в Лиге Онтарио. Позже выступал за:

  • "Орландо Сити" (МЛС) - 89 матчей, 44 гола;
  • "Бешикташ" (Турция) - 26 матчей, 8 голов;
  • "Зульте-Варегем" (Бельгия) - 33 матча, 9 голов.

В составе сборной Канады он провёл 31 матч, в которых забил 8 голов.

футбол фк цска кайл ларин
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