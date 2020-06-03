ЦСКА планировал подписать нападающего сборной Канады Кайла Ларина. Футболист принадлежит турецкому "Бешикташу" и выступает в аренде за бельгийский "Зульте-Варегем".
У бельгийцев есть опция выкупа контракта Ларина у "Бешикташа". За это "Зюльте-Варегем" должен заплатит 2,5 млн евро до конца июня, сообщает Het Nieuwsblad.
ЦСКА предложил бельгийцам 1 млн евро за годичную аренду с опцией выкупа. Но предложение не устроило "Варегем". Переговоры будут продолжены.
25-летний нападающий начинал карьеру в канадской команде "Сигма" в Лиге Онтарио. Позже выступал за:
В составе сборной Канады он провёл 31 матч, в которых забил 8 голов.
Юлия Савичева скрывала факт потери ребенка, поскольку винит в этом себя. Она слишком много времени уделяла работе и не следила за своим здоровьем.