Торбинский назвал полицию в США гуманной

Бывший футболист сборной России Дмитрий Торбинский рассказал о своём отношении к полиции в США. По его словам, полицейские в Америке более гуманные, чем в России.

Торбинский в 2019 году переехал в Майами. Там он начал тренерскую карьеру в молодёжной команде местного клуба.

"Здесь больше по закону, можно не предлагать взятки полицейскому. В плане превышения полномочий всегда происходит выборочно, по-разному бывает. Но можно сказать, что тут больше гуманности, законности, по правовой книжке", — приводит Sport24 слова Торбинского.

Также бывший футболист отметил, что у него не было проблем с полицией. Несколько раз его отпускали без штрафа.

Протесты в США

25 мая из-за действий полицейских при задержании в Миннеаполисе погиб Джордж Флойд. Акции протеста охватили более 20 штатов, во многих местах они переросли в массовые беспорядки.