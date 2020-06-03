В чемпионате Италии клубы могут разделить на две группы

Чемпионат Италии в сезоне-2020/21 может пройти в непривычном формате. В том случае если старт Серии А состоится позже, клубы будут разделены на две группы.

Тогда в каждой группе будут по десять команд. Каждая из команд проведёт по 18 матчей на первом этапе, сообщает Football Italia.

На втором этапе лучшие команды из двух групп объединятся в "чемпионский" дивизион. Количество клубов будет определено позже. На этом этапе команды также проведут турнир в два круга.

Худшие команды из двух групп определят команды, которые отправятся в серию В.

Ожидается, что сезон-2019/20 в итальянском футболе будет возобновлен 20 июня, а завершится 23 июля. В Италии опасаются второй волны пандемии, поэтому разрабатывают планы по позднему старту нового следующего чемпионата.