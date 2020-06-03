"Химки" отказались от места в РПЛ

"Химки" в следующем сезоне не будут выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ). Команда останется в ФНЛ, но в клубе будут проведены преобразования.

По словам министра спорта Московской области Романа Терюшкова, клуб будет зарегистрирован под новым юридическим лицом и станет полностью частным. Администрация закроет все долги перед персоналом и футболистами за сезон-2019/20.

Переговоры с инвесторами продолжаются, официальное решение будет позже.

"Клуб будет выступать в ФНЛ с задачами выйти в премьер-лигу, поскольку владелец Сергей Ломакин, если мы с ним договоримся, является амбициозным", — заявил Терюшков.

Кто заменит "Химки" в РПЛ

По решению РФС, обмен между РПЛ и ФНЛ в этом сезоне произойдёт по схеме "два на два". Вторую путёвку в "вышку" заработал "Ротор", который подтвердил своё желание участвовать в РПЛ. Сейчас клуб проходит процедуру лицензирования.

Ранее сообщалось, что в случае отказа одной из команд в РПЛ останется 15-я команда турнирной таблицы. То есть в ФНЛ отправится только последняя команда.

Нижняя часть турнирной таблицы выглядит так:

"Урал" — 25 очков;

"Тамбов" — 25;

"Сочи" — 24;

"Оренбург" — 23;

"Рубин" — 23;

"Крылья Советов" — 22;

"Ахмат" — 20.

Командам необходимо провести по восемь игр. Сезон возобновится 19 июня, а завершится 22 июля.