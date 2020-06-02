Экс-чемпион UFC предотвратил беспорядки в своём районе Калифорнии

Член зала славы UFC Чак Лидделл помог не допустить массовые беспорядки в Хантингтон-Бич, одном из районов Калифорнии. Группа людей пыталась спровоцировать драки, но спортсмен вмешался и успокоил протестующих.

50-летний Лидделл был чемпионом UFC c 2005 по 2007 год в полутяжелом весе.

Массовые акции протеста проходят в США из-за убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Инцидент произошёл в Миннеполисе 25 мая.

На данный момент беспорядками охвачены более 20 штатов в США.