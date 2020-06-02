Лигу чемпионов и Лигу Европы планируют доиграть в Лиссабоне

УЕФА подготовил решение по доигровке Лиги чемпионов и Лиги Европы. Наиболее вероятный формат проведения турниров - финал восьми, сообщает Mundo Deportivo.

В таком случае восемь команд, вышедшие в четвертьфинал Лиги чемпионов, соберутся в Лиссабоне. Команды проведут по одной игре в каждой из стадий. Окончательное решение ожидается 17 июня.

Лига чемпионов

Еврокубковые турниры были остановлены на стадии 1/8 финала. В Лиге чемпионов необходимо провести ещё четыре матча этой стадии:

"Бавария" — "Челси";

"Барселона" — "Наполи";

"Манчестер Сити" — "Реал";

"Ювентус" — "Лион".

В четвертьфинал перед остановкой турнира вышли:

"Аталанта" (Италия);

"Атлетико" (Испания);

"Лейпциг" (Германия);

"ПСЖ" (Франция).

Лига Европы

В Лиге Европы необходимо провести игры в таких парах: