УЕФА подготовил решение по доигровке Лиги чемпионов и Лиги Европы. Наиболее вероятный формат проведения турниров - финал восьми, сообщает Mundo Deportivo.
В таком случае восемь команд, вышедшие в четвертьфинал Лиги чемпионов, соберутся в Лиссабоне. Команды проведут по одной игре в каждой из стадий. Окончательное решение ожидается 17 июня.
Еврокубковые турниры были остановлены на стадии 1/8 финала. В Лиге чемпионов необходимо провести ещё четыре матча этой стадии:
В четвертьфинал перед остановкой турнира вышли:
В Лиге Европы необходимо провести игры в таких парах:
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