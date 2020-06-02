Матч "Краснодар" - "Динамо" пройдёт без зрителей

"Краснодар" не допустит болельщиков на ближайший матч. Несмотря на разрешение Роспотребнадзора заполнить трибуны на 10% матч "быков" против "Динамо" в 23-м туре пройдёт без зрителей.

На данный момент в Краснодарском крае действуют ограничения из-за эпидемии коронавируса. Продлены они как минимум до 6 июня. Оперативный штаб на этой неделе должен утвердить дальнейшие действия по борьбе с COVID, среди которых возможны послабления.

Вместе с тем, клуб не успеет получить разрешение на допуск зрителей на трибуны со стороны администрации. Матч "Краснодар" - "Динамо" запланирован на 21 июня. Игра начнётся в 20.00.

Отметим, на два дня ранее, 19 июня, в регионе состоится ещё одна игра РПЛ. "Сочи" примет "Ростов".