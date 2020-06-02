Заявления членов правления СБР более нет на сайте организации. Ранее было опубликовано письмо с подписью пяти членов правления из десяти с обвинениями в адрес главы союза Владимира Драчёва.
В заявлении говорилось, что Драчев не контролирует ситуацию в организации и не выполняет свои обязанности. Также главу СБР обвинили в финансовой нестабильности в союзе.
Открытое письмо подписали:
11 июля должна состояться отчетно-выборная конференция СБР. Драчёв был избран президентом в мае 2018 года, его полномочия истекают в 2022 году.
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