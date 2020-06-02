Заявление против Драчёва пропало с сайта СБР

Заявления членов правления СБР более нет на сайте организации. Ранее было опубликовано письмо с подписью пяти членов правления из десяти с обвинениями в адрес главы союза Владимира Драчёва.

В заявлении говорилось, что Драчев не контролирует ситуацию в организации и не выполняет свои обязанности. Также главу СБР обвинили в финансовой нестабильности в союзе.

Открытое письмо подписали:

Алексей Нуждов (вице-президент);

Виктор Майгуров (вице-президент);

Юрий Векшин (вице-президент);

Иван Черезов (член правления);

Андрей Левунин (член правления).

11 июля должна состояться отчетно-выборная конференция СБР. Драчёв был избран президентом в мае 2018 года, его полномочия истекают в 2022 году.