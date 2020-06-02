Чернышенко назвал дату возвращения матчей РПЛ

Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко рассказал о смягчении ограничений в спортивной сфере. На брифинге он объявил о том, что первые матчи российской премьер-лиги (РПЛ) будут сыграны 19 июня.

Таким образом, перерыв в чемпионате составил три месяца — последние игры были проведены 17 марта. Командам необходимо сыграть по восемь матчей.

По словам Чернышенко, на стадионы будут допущены болельщики. На трибунах будет не более 10% зрителей.

Точное расписание 23-го тура РПЛ будет известно позже. С 19 по 21 июня будут сыграны матчи: