"Формула-1" опубликовала календарь "коронавирусного" сезона

"Формула-1" опубликовала расписание первых этапов сезона-2020, старт которого был отложен из-за пандемии коронавируса. Первые семь этапов пройдут в июле-августе, восьмой запланирован на начало сентября.

Все гонки состоятся без зрителей. В календаре два сдвоенных "Гран-при" — в Австрии и Великобритании. Поклонники автогонок увидят первые заезды 3 июля в Австрии.

Расписание других этапов будет объявлено в ближайшее время.

Календарь первых этапов "Формулы-1"