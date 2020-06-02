"Формула-1" опубликовала расписание первых этапов сезона-2020, старт которого был отложен из-за пандемии коронавируса. Первые семь этапов пройдут в июле-августе, восьмой запланирован на начало сентября.
Все гонки состоятся без зрителей. В календаре два сдвоенных "Гран-при" — в Австрии и Великобритании. Поклонники автогонок увидят первые заезды 3 июля в Австрии.
Расписание других этапов будет объявлено в ближайшее время.
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