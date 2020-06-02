Сёмин может возглавить тульский "Арсенал"

73-летний специалист Юрий Сёмин может возглавить тульский "Арсенал". Сейчас трёхкратный чемпион России находится без работы после того, как завершился его контракт с "Локомотивом".

По сведениям "СЭ", сезон в "Арсенале" доработает Игорь Черевченко. Его контракт так же заканчивается вместе с доигровкой сезона-2019/20.

Тульский "Арсенал" четвёртый сезон подряд выступает в РПЛ. В прошлом году команда дебютировала в еврокубках, уступив во втором отборочном раунде Лиги Европы бакинскому "Нефтчи".