"Спартак" из ДНР принят в чемпионат России по мини-футболу

Мини-футбольный клуб "Спартак" из Донецка (ДНР) будет выступать в следующем сезоне в чемпионате России. Клуб юридически будет представлять Ростовскую область, сообщает пресс-служба Ассоциации мини-футбола России (АМФР).

"Спартак" будет выступать в Высшей лиге (второй по значимости), в зоне "Запад". Где именно будет выступать клуб — в Донецке или на территории Ростовской области — не сообщается.

Новый сезон в Высшей лиге чемпионата России стартует 5 сентября.

Ранее "Спартак" выступал в чемпионате ДНР. Президентом клуба является Юрий Сироватко, министр юстиции ДНР.