Брат Хабиба рассказал о состоянии Абдулманапа Нурмагомедова

Умар Нурмагомедов, двоюродный брат бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, рассказал о том, в каком состоянии сейчас находится Абдулманап Нурмагомедов. В начале мая мужчина был доставлен в одну из московских больниц.

Тренер по борьбе находится в тяжёлом состоянии. Сообщалось, что на фоне пневмонии у него развились проблемы с сердцем. Абдулманап впал в кому.