Умар Нурмагомедов, двоюродный брат бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, рассказал о том, в каком состоянии сейчас находится Абдулманап Нурмагомедов. В начале мая мужчина был доставлен в одну из московских больниц.
Тренер по борьбе находится в тяжёлом состоянии. Сообщалось, что на фоне пневмонии у него развились проблемы с сердцем. Абдулманап впал в кому.
"Точных данных у меня нет. У дядьки сейчас состояние стабильно тяжелое. Чуть-чуть динамика улучшения есть, говорят, но хороших новостей особо нет", — сообщил Умар Нурмагомедов.
Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что прекрасно знает, откуда на республику "дуют ветры".