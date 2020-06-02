ФИФА призывает не наказывать футболистов, поддерживающих протесты в США

ФИФА выступила с обращением к клубам по поводу ситуации с протестами в США. В стране возникли беспорядки после того, как полицейскими в Миннеаполисе был убит Джордж Флойд.

Многие футболисты поддержали протестующих. Среди звёзд футбола сожаление о смерти Флойда высказали Джейдон Санчо и вся команда "Ливерпуля".