ФИФА выступила с обращением к клубам по поводу ситуации с протестами в США. В стране возникли беспорядки после того, как полицейскими в Миннеаполисе был убит Джордж Флойд.
Многие футболисты поддержали протестующих. Среди звёзд футбола сожаление о смерти Флойда высказали Джейдон Санчо и вся команда "Ливерпуля".
"ФИФА полностью понимает глубину эмоций и беспокойство, которое выражают многие футболисты в свете трагических обстоятельств дела Джорджа Флойда. Применение правил игры оставлено на усмотрение организаторов соревнований, которые должны руководствоваться здравым смыслом и учитывать контекст происходящих событий.
ФИФА неоднократно заявляла о решительной борьбе с расизмом и дискриминацией любого вида, а также недавно ужесточила дисциплинарные правила, чтобы искоренить подобное поведение", — сказано в заявлении ФИФА, опубликованное Associated Press.
Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что прекрасно знает, откуда на республику "дуют ветры".