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ФИФА призывает не наказывать футболистов, поддерживающих протесты в США

Спорт » Командные виды » Футбол

ФИФА выступила с обращением к клубам по поводу ситуации с протестами в США. В стране возникли беспорядки после того, как полицейскими в Миннеаполисе был убит Джордж Флойд.

Многие футболисты поддержали протестующих. Среди звёзд футбола сожаление о смерти Флойда высказали Джейдон Санчо и вся команда "Ливерпуля".

"ФИФА полностью понимает глубину эмоций и беспокойство, которое выражают многие футболисты в свете трагических обстоятельств дела Джорджа Флойда. Применение правил игры оставлено на усмотрение организаторов соревнований, которые должны руководствоваться здравым смыслом и учитывать контекст происходящих событий.

ФИФА неоднократно заявляла о решительной борьбе с расизмом и дискриминацией любого вида, а также недавно ужесточила дисциплинарные правила, чтобы искоренить подобное поведение", — сказано в заявлении ФИФА, опубликованное Associated Press.

фифа футбол протесты в сша
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