В июле на итальянские стадионы могут вернуться болельщики

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина заявил, что в июле на стадионы могут вернуться болельщики. По его словам, для этого предприняты все меры безопасности.

"Трудно представить то, что, учитывая все меры предосторожности, которые были приняты, нельзя поместить на стадионы определенное количество людей на стадионы, которые вмещают 60 или 80 тысяч зрителей", - заявил Гравина.

Возвращение Серии А

Матчи чемпионата Италии возобновятся 20 июня. Первыми сыграют команды, пропустившие из-за пандемии 25-й тур.

20 июня, 20.30. "Торино" - "Парма".

20 июня, 22.45. "Кальяри" - "Верона".

21 июня, 20.30. "Аталанта" - "Сассуоло".

21 июня, 22.45. "Интер" - "Сампдория".

После этого туры будут проходить 1-2 раза в неделю. Завершиться турнир должен 2 августа.

Пандемия в Италии

В Италии коронавирус унёс жизни 33 тысяч человек. Всего зарегистрировано более 233 тысяч случаев заражения.