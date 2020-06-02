Бывший футболист "Локомотива" и "Анжи" Александр Алиев принял участие в шоу "Битва!" на украинском ТВ. В первом поединке игрок уступил актёру и модели Никите Вакулюку.
Алиеву этого показалось мало, и он вызвал на бой российского комментатора Алексея Андронова. Ранее журналист назвал футболиста "чмом" и "быдланом".
Алиев пообещал уничтожить Андронова в ринге. Ранее он называл комментатора "самой противной харей".
"Я буду продолжать заниматься боксом и скоро вызову новых людей, пускай они готовятся. А первый это будет Андронов — москаль, московский комментатор, готовься. Я тебя иду уничтожать", — заявил Алиев в своём YouTube-канале.
Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что прекрасно знает, откуда на республику "дуют ветры".