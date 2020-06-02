Овечкин: "Покойся с миром, Джордж Флойд"

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" высказался о протестах в США. Хоккеист заявил, что каждому сейчас необходимо оставаться в безопасности и думать о своей семье.

25 мая Джордж Флойд был убит полицейским во время задержания в Миннеаполисе. Смерть мужчины вызвала волну массовых акций, которые переросли в погромы и беспорядки. Властям пришлось ввести в штаты дополнительные силы нацгвардии, акциями охвачены более 20 регионов США.

"Покойся с миром, Джордж Флойд. Так грустно наблюдать то, что сейчас происходит повсеместно. Для нас очень важно уважать и любить друг друга, и не важно, как мы выглядим. Нужно научиться слушать и измениться. Пожалуйста, оставайтесь в безопасности. Заботьтесь друг о друге и своей семье", — написал Овечкин в "Твиттере".

Овечки проживает в США с 2005 года. Всю карьеру он провёл в "Кэпиталз".