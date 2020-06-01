Футболисты "Ливерпуля" во время тренировки почтили память погибшего в США Джорджа Флойда. Полицейский убил афроамериканца во время задержания, из-за чего в стране возникли массовые беспорядки.
Во время занятия футболисты встали на одно колено в центральном круге стадиона "Энфилд".
"В единстве мы сильны", — подписали футболисты "красных" фото, выложенное в их соцсетях.
Unity is strength #BlackLivesMatter pic.twitter.com/BLsTHfOnPT— James Milner (@JamesMilner) June 1, 2020
Беспорядки охватили множество штатов. Власти ввели дополнительные силы нацгвардии в 21 регион страны.
Экс-музыкант Сергей Шнуров продолжил высмеивать артистов, которые попросили денег у государства из-за эпидемии коронавируса.