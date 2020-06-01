Малафеев заявил, что ему нужно 1,5 млн в месяц для "комфортной жизни"

Бывший вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев рассказал о том, сколько ему нужно для того, чтобы чувствовать себя комфортно. По словам бывшего футболиста, в месяц для этого требуется 1-1,5 млн рублей.

"Чтобы ездить отдыхать, ходить в магазины и рестораны, мне нужно миллион-полтора рублей в месяц. Но это не значит, что я зарабатываю полтора миллиона в месяц, я зарабатываю больше", — приводит Sport24 слова Малафеева.

До последнего времени Малафеев работал заместителем спортивного директора "Зенита".

Вячеслав Малафеев