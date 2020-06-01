Правительство поручило регионам готовиться к возобновлению РПЛ

Главы субъектов РФ получили постановление правительства начать подготовку к возобновлению футбольных матчей. Распоряжение подписано заместителем председателя кабмина Дмитрием Чернышенко, сообщает "СЭ".

Ранее появилась информация о том, что чемпионат России возобновится со зрителями. На игры будут пускать не более 10% зрителей от вместимости стадиона.

Планируется, что чемпионат начнется с 21 июня, последний тур состоится 22 июля, а финал Кубка России пройдёт 25 июля.

Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) располагаются в следующих регионах: