Главы субъектов РФ получили постановление правительства начать подготовку к возобновлению футбольных матчей. Распоряжение подписано заместителем председателя кабмина Дмитрием Чернышенко, сообщает "СЭ".
Ранее появилась информация о том, что чемпионат России возобновится со зрителями. На игры будут пускать не более 10% зрителей от вместимости стадиона.
Планируется, что чемпионат начнется с 21 июня, последний тур состоится 22 июля, а финал Кубка России пройдёт 25 июля.
Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) располагаются в следующих регионах:
Экс-музыкант Сергей Шнуров продолжил высмеивать артистов, которые попросили денег у государства из-за эпидемии коронавируса.