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"Химки" расстались с пятью футболистами

"Химки" расстались с пятью футболистами

Спорт » Командные виды » Футбол

Футбольный клуб "Химки" расстанется с пятью игроками, у которых заканчиваются контракты. Не сможет продолжить карьеру в команде нападающий Идрис Умаев. Он вернётся в "Ахмиат" из аренды, сообщает пресс-служба "Химок".

Также подмосковный клуб расстанется с четырьмя футболистами, которые станут свободными агентами:

  • Дмитрий Каменщиков;
  • Артем Попов;
  • Алексей Скворцов;
  • Евгений Пузин.

Ранее сообщалось, что "Химки" испытывают трудности с заявкой в РПЛ. Клубу необходимо найти инвесторов, которые помогу с финансированием. На начало этой недели у руководства запланированы переговоры, которые могут прояснить ситуацию.

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