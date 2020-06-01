"Химки" расстались с пятью футболистами

Футбольный клуб "Химки" расстанется с пятью игроками, у которых заканчиваются контракты. Не сможет продолжить карьеру в команде нападающий Идрис Умаев. Он вернётся в "Ахмиат" из аренды, сообщает пресс-служба "Химок".

Также подмосковный клуб расстанется с четырьмя футболистами, которые станут свободными агентами:

Дмитрий Каменщиков;

Артем Попов;

Алексей Скворцов;

Евгений Пузин.

Ранее сообщалось, что "Химки" испытывают трудности с заявкой в РПЛ. Клубу необходимо найти инвесторов, которые помогу с финансированием. На начало этой недели у руководства запланированы переговоры, которые могут прояснить ситуацию.