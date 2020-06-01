В Санкт-Петербурге появится новый футбольный клуб

В Санкт-Петербурге планируется создать новый футбольный клуб. Команда будет использовать название "Динамо", сообщает "Чемпионат".

Клуб планируется сделать полностью частным. Команда заявится во второй по силе дивизион чемпионата России — ПФЛ. Одну из руководящих должностей может занять Вячеслав Малафеев, ранее ушедший из "Зенита".

"Динамо" в Санкт-Петербурге

Клуб "Динамо" в Санкт-Петербурге существует с 1922 года. До 1953 года выступала в высших лигах чемпионата СССР, но была переформирована в "Трудовые резервы".