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В Санкт-Петербурге появится новый футбольный клуб

Спорт » Командные виды » Футбол

В Санкт-Петербурге планируется создать новый футбольный клуб. Команда будет использовать название "Динамо", сообщает "Чемпионат".

Клуб планируется сделать полностью частным. Команда заявится во второй по силе дивизион чемпионата России — ПФЛ. Одну из руководящих должностей может занять Вячеслав Малафеев, ранее ушедший из "Зенита".

"Динамо" в Санкт-Петербурге

Клуб "Динамо" в Санкт-Петербурге существует с 1922 года. До 1953 года выступала в высших лигах чемпионата СССР, но была переформирована в "Трудовые резервы".

  • В 1960 году команду восстановили, но до развала СССР она выступала в основном в низших лигах.
  • С 1992 по 2003 год "Динамо" выступало в низших лигах чемпионата России. Клуб был расформирован.
  • В 2007 году был воссоздан вновь, в 2018 году команда переехала в Сочи. Клуб "Сочи" занял место "Динамо" в ФНЛ, после чего вышел в высший дивизион.
  • В 2019 году создан любительский клуб "Динамо", который выступал в первенстве Санкт-Петербурга.
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