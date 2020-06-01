Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган сообщил о приезде Этери Тутберидзе в Россию. Тренер находилась в США вместе с дочерью Дианой Дэвис.
Ранее сообщалось, что фигуристки из группы Тутберидзе приступили к тренировкам на базе в Новогорске. С 21 марта группа приостановила занятия из-за пандемии коронавируса.
Сейчас Тутберидзе вернулась в Россию. Вероятнее всего, тренеру предстоит пройти самоизоляцию.
"Этери Тутберидзе вернулась в Россию", — приводит ТАСС слова Когана.
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