Тутберидзе вернулась в Россию

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган сообщил о приезде Этери Тутберидзе в Россию. Тренер находилась в США вместе с дочерью Дианой Дэвис.

Ранее сообщалось, что фигуристки из группы Тутберидзе приступили к тренировкам на базе в Новогорске. С 21 марта группа приостановила занятия из-за пандемии коронавируса.

Сейчас Тутберидзе вернулась в Россию. Вероятнее всего, тренеру предстоит пройти самоизоляцию.