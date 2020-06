EA Sports объявила об отмене презентации новой игры Madden NFL20. Причиной стали протесты в США, которые охватили уже более 20 штатов.

К протестам привело убийство полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Инцидент произошёл в Миннеаполисе 25 мая. Власти штатов были вынуждены вводить в города дополнительные силы нацгвардии.

В Twitter компании указано, что сейчас не время для мероприятия. Оно будет проведено позже.

An official statement from EA SPORTS pic.twitter.com/MKdgJjvKJB