EA Sports объявила об отмене презентации новой игры Madden NFL20. Причиной стали протесты в США, которые охватили уже более 20 штатов.
К протестам привело убийство полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Инцидент произошёл в Миннеаполисе 25 мая. Власти штатов были вынуждены вводить в города дополнительные силы нацгвардии.
В Twitter компании указано, что сейчас не время для мероприятия. Оно будет проведено позже.
An official statement from EA SPORTS pic.twitter.com/MKdgJjvKJB— Madden NFL 20 (@EAMaddenNFL) May 31, 2020
Справка "Правды.Ру"
Madden NFL20 — симулятор главной лиги по американскому футболу.
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