Путин назвал Лазутину кумиром молодёжи

Президент России Владимир Путин поздравил лыжницу Ларису Лазутину с 55-летним юбилеем. Спортсменка выиграла пять золотых медалей на Олимпийских играх.

"Пятикратная олимпийская чемпионка, обладательница внушительной коллекции других спортивных наград и титулов, Вы вписали незабываемые, победные страницы в летопись достижений отечественного лыжного спорта, стали подлинным кумиром для талантливой, целеустремленной молодежи", — говорится в поздравлении Путина.

Допинговый скандал Лазутиной

В 2002 году на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити Лазутина выиграла марафон на 30 км, но после гонки сдала положительный допинг-тест. В её анализах нашли эритропоетин. Результаты спортсменки с 2001 года были аннулированы.