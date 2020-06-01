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Президент "Тоттенхэма" назвал Павлюченко дураком, но тот уехал в Россию

Спорт » Командные виды » Футбол

Экс-футболист сборной России Роман Павлюченко вспомнил о том, как уходил из "Тоттенхэма" в "Локомотив". В феврале 2012 года нападающий вернулся в Россию. По признанию самого Романа, одной из причин стало желание выступать в составе национальной команды на Евро-2012.

Павлюченко не попадал в основу "шпор", поэтом Дик Адвокат отказывался брать его в сборную. Форвард вернулся в "Локомотив", провёл там 10 матчей и попал в состав национальной команды.

Форвард забил гол в победном матче с Чехией (4:1) на Евро-2012, но затем у команды случился провал. Сборная так и не смогла выйти из группы.

По словам Павлюченко, также в Лондоне ему не хватало привычного для россиянина ритма жизни. Даже президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви отговаривал его от ухода и даже называл дураком.

"Президент клуба Даниэль Леви мне тогда сказал: "Пав, ты дурак. Ну как можно уехать из Англии в Россию?". "Не знаю, отпускайте меня", — ответил я. Хотелось домой, друзья, общение, вот этого не хватало, еды русской", — рассказал Павлюченко в интервью на канале "Спортивная волна".

"Жена была права"

Павлюченко позже пожалел о своём выборе и признался, что его жена Лариса была права, когда уговаривала остаться в Лондоне.

"Спустя пару месяцев я так жалел, когда начались искусственные поля, а на матчи ходило по две тысячи человек. Когда мы уезжали из Лондона, то жена плакала и отговаривала меня. Сейчас я ей говорю: "Лариса, ты была права", — рассказал Павлюченко.

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