Девушка Сергачева рассказала о протестах в США

Девушка российского хоккеиста "Тампы-Бэй" Михаила Сергачева Елизавета рассказала о волне протестов в США. 25 мая в Миннеаполисе полицейские убили афроамериканца Джорджа Флойда, из-за чего страну охватили массовые беспорядки.

Властям пришлось вводить в города части нацгвардии. По подсчётам NYT, дополнительные силы правопорядка введены в 21 штат.

"Вчера закрывали все витрины, магазины. Готовились к протестам. В итоге протесты вылились в какую-то жесть. Начали избивать людей, всё крушить. Очень грустная ситуация, но почему-то люди думают, что они могут насилием исправить несправедливость. И от этого ещё грустнее", — написала Елизавета в Telegram-канале.

Елизавета и Михаил вместе уже несколько лет. В прошлом году девушка переехала к хоккеисту в США.