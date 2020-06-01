Девушка российского хоккеиста "Тампы-Бэй" Михаила Сергачева Елизавета рассказала о волне протестов в США. 25 мая в Миннеаполисе полицейские убили афроамериканца Джорджа Флойда, из-за чего страну охватили массовые беспорядки.
Властям пришлось вводить в города части нацгвардии. По подсчётам NYT, дополнительные силы правопорядка введены в 21 штат.
"Вчера закрывали все витрины, магазины. Готовились к протестам. В итоге протесты вылились в какую-то жесть. Начали избивать людей, всё крушить. Очень грустная ситуация, но почему-то люди думают, что они могут насилием исправить несправедливость. И от этого ещё грустнее", — написала Елизавета в Telegram-канале.
Елизавета и Михаил вместе уже несколько лет. В прошлом году девушка переехала к хоккеисту в США.
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