Шевченко показала своё лицо после боя в UFC

Боец UFC из Киргизии Антонина Шевченко рассказала о бое против американки Кэтлин Чукагян. Поединок прошел в Лас-Вегасе на турнире UFC on ESPN без зрителей.

Девушка в этом бою пропустила 202 удара, 45 из которых были нанесены в голову. Чукагян выиграла поединок единогласным решением судей. В Instagram Шевченко написала, что не оставит смешанные единоборства несмотря на свой внешний вид.

"ММА — тяжелый спорт, но это мой путь, и я вернусь сильнее", — подписала пост спортсменка.

Шевченко провела в смешанных единоборствах 10 боёв, два из которых проиграла. Два поражения пришлись на выступления в UFC.