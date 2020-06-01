Лучший боец UFC Джон Джонс отказался от чемпионского пояса

Чемпион в полутяжёлом весе, лучший боец рейтинга UFC Джон Джонс объявил о том, что отказывается от своего титула. Между Джонсом и главой организации Даной Уайтом произошёл конфликт.

Джонс обвинил Уайта в том, что он рассказал неправду о нём. Глава UFC ранее заявил, что не может организовать бой Джонса из-за его нереальных требований по гонорару. Джонс предложил Уайту "засунуть себе деньги в рот".

Позже Джонс заявил, что отказывается от пояса. Он предложил разыграть титул другим бойцам.