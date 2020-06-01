Чемпион в полутяжёлом весе, лучший боец рейтинга UFC Джон Джонс объявил о том, что отказывается от своего титула. Между Джонсом и главой организации Даной Уайтом произошёл конфликт.
Джонс обвинил Уайта в том, что он рассказал неправду о нём. Глава UFC ранее заявил, что не может организовать бой Джонса из-за его нереальных требований по гонорару. Джонс предложил Уайту "засунуть себе деньги в рот".
Позже Джонс заявил, что отказывается от пояса. Он предложил разыграть титул другим бойцам.
"Организуйте бой между Домиником Рейесом и Яном Блаховичем. Я сейчас не получу ничего от боя с кем-то из них. Ребята, дайте мне знать, если захотите устроить мне лёгкий бой в следующем году. Надеюсь, тогда мне будут готовы заплатить", — написал Джонс в Twitter.
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