Бывшая чемпионка мира по теннису Динара Сафина рассказала, что разочаровалась в теннисе, когда стала мировой чемпионкой.

"Если бы я могла начать карьеру заново, не уверена, что захотела бы вернуться в тур. Я думаю, что в какой-то степени разочаровалась в теннисе, потому что раньше думала, что, как только стану №1, у меня будет абсолютно другая жизнь. Но когда это произошло в реальности, я поняла, что мечтала совсем о другом", — рассказала спортсменка.

"Я этого не ожидала, думала, будет весело. Ты становишься знаменитым, поднимаешься на первую строчку — и все счастливы. Но на деле все наоборот: каждая хочет тебя сместить", добавила Сафина.