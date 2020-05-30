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Гэтжи назвал условие ухода из UFC

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Американский боец Джастин Гэтжи рассказал, что готов уйти из UFC после победы над Конором Макгрегором, Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье.

"Если бы у меня было желание, то я бы встретился с Конором в любое время, хоть сейчас. Однако существует возможность войти в историю смешанных единоборств. Я побил Тони Фергюсона, осталось победить Хабиба и Конора, это будет легендарное событие. После этого нужно разобраться с Порье, а потом убраться из UFC", — сообщил Гэтжи.

"Бой против Конора тоже выгодный, но за победы с первыми двумя я заработаю гораздо больше", — добавил боец.

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