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"Закрывались в зале": Лобов рассказал, как подружился с Макгрегором

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Боец ММА Артем Лобов рассказал, как подружился с ирландцем Конором Макгрегором.

"Меня всегда спрашивают, а я, если честно, не помню. Он ведь тогда не был Конором Макгрегором — суперзвездой мирового уровня. Тогда он был просто пацаном из зала, который тренировался, всех выносил, спарринговался по-жесткому. Помню, что он всегда хотел проводить спарринги, это было его самым любимым занятием. Никто особо не хотел с ним спарринговаться, потому что все проходило жестко. В маленьких перчатках, без шлемов. Зарубы были серьезные. Я всегда был не против такого. Во-первых, хотел что-то доказать себе, во-вторых, считал, что, если хочу выйти на его уровень, то мне нужно тренироваться с таким человеком. Никогда не отказывался", — пояснил спортсмен.

"Иногда все проходило настолько жестко, что тренер вмешивался и прерывал спарринг. Поэтому мы с Конором иногда вдвоем по воскресеньям закрывались в зале — у него был ключ — и делали 10 раундов по 5 минут. Без тренеров, одни. Просто рубились. Выходил оттуда хромой, голова гудит, иногда даже не помнил, как меня зовут. Тем не менее мне нравилось. Я думал, что именно так и нужно тренироваться. Сейчас мы уже пересмотрели этот подход, но приятно вспомнить те времена. Наша дружба закалялась именно в спортзале во время таких рубок", — добавил боец.

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