Друг Макгрегора рассказал о том, что его заставило уехать из России

Российско-ирландский боец ММА Артем Лобов и близкий друг Конора Макгрегора рассказал о жизни в городе Заволжье Нижегородской области.

По его словам, в городе был высокий уровень преступности.

"Когда мы росли, у нас все разговоры были только об этом: кто вышел, кто сел. Единственные, кто имел успех, — бандиты. Мы даже не считали, что воровство — это нарушение закона. Это считалось заработком", — пояснил Лобов.

Последней каплей стало то, что у семьи Лобова начали вымогать деньги.