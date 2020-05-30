Российско-ирландский боец ММА Артем Лобов и близкий друг Конора Макгрегора рассказал о жизни в городе Заволжье Нижегородской области.
По его словам, в городе был высокий уровень преступности.
"Когда мы росли, у нас все разговоры были только об этом: кто вышел, кто сел. Единственные, кто имел успех, — бандиты. Мы даже не считали, что воровство — это нарушение закона. Это считалось заработком", — пояснил Лобов.
Последней каплей стало то, что у семьи Лобова начали вымогать деньги.
"Уже был край. С тебя пытаются качать деньги, которых и так нет. К нам домой ребята с оружием приходили. Приняли решение, что нам нужно куда-то свинтить", — добавил боец.
Экс-музыкант Сергей Шнуров продолжил высмеивать артистов, которые попросили денег у государства из-за эпидемии коронавируса.