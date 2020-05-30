Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева оценила возможность начать карьеру тренера.

"Что касается профессии тренера по прыжкам с шестом. Я думала об этом, но точно не в ближайшее время. Может быть, лет через 20. Сейчас я к этому не готова. Потому что профессиональные спортсмены редко становятся успешными тренерами, это совершенно другая деятельность", — рассказала спортсменка в Instagram.