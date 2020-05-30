Полузащитнику "Монако" и игроку сборной России по футболу Александру Головину 30 мая исполняется 24 года. По его словам, это первый день рождения за последние шесть лет, который он празднует дома.

"Впервые за 6 лет праздную день рождения дома. Очень этому рад. Помню, в один день рождения играл за Калтан. За мужиков. Забил тогда три штрафных, и мы выиграли 3:2", — рассказал футболист.

"Я когда маленький был, на день рождения проснулся, и родители сразу подарили мяч. Но он оказался мини-футбольным, а я так мечтал о настоящем и заплакал. Мама с папой не могли меня успокоить. Они сели в машину и поехали в Новокузнецк. Привезли мяч для большого футбола", — добавил Головин.