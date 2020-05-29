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Источник Правда.Ру

Тренер "Лестера" Роджерс переболел коронавирусом

Спорт » Командные виды » Футбол

Тренер "Лестера" Брендан Роджерс рассказал о заболевании коронавирусом. По словам специалиста, он заболел сразу после остановки сезона.

"Я и моя жена переболели сразу после того, как сезон был приостановлен. Через неделю возникли проблемы, я не чувствовал запахов и не различал вкусов. У меня не было сил, то же самое произошло и с моей женой. Мы прошли тест, который показал положительный результат. Я с трудом мог ходить", — приводит ВВС слова Роджерса.

Сейчас Роджерс вылечился от коронавируса. Премьер-лига должна быть возобновлена 17 июня.

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Матыцин высказался о матчах со зрителями

Спорт » Командные виды » Футбол

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о том, почему было принято решение пустить болельщиков на трибуны. Ранее сообщалось, что на матчах РПЛ, которые возобновятся 21 июня, стадионы будут заполнены не более, чем на 10%.

"Важно, что футбольный чемпионат возобновится в присутствии зрителей, пусть и при небольшом их количестве. Я смотрел матчи Бундеслиги, ощущения очень странные — эмоций недостаточно, без зрителей матчи выглядят не так, как мы к этому привыкли.

Спортсмены играют не только для себя, но и для зрителя, создавая уникальную атмосферу единения. Эмоциональная положительная энергетика, которая будет на стадионах со зрителями, дополнительно даст импульс спортсменам, болельщикам и СМИ", — заявил Матыцин.

Командам в чемпионате России осталось провести по восемь матчей. Турнир планируется завершить 22 июля, финал состоится 25-го числа.

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Глушаков после сезона покинет "Ахмат"

Спорт » Командные виды » Футбол

"Ахмат" отказался от опции продления контракта с полузащитником Денисом Глушаковым. У футболиста действует соглашение по схеме "1+1", сообщает Sport24.

Глушаков перешёл в грозненский клуб летом 2019 года. В составе "Ахмата" футболист провёл 20 матчей, в которых забил 4 мяча.

"Ахмат" остаётся последней командой турнирной таблицы. Чемпионат России должен возобновиться 21 июня.

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Эксперт рассказал об организации технического оснащения медучреждений

Наука » Технологии

Периодически появляется информация о поставке в то или иное медучреждение, расположенное в каком-нибудь российском регионе, нового оборудования. Так, недавно магнитогорская детская поликлиника получила лор-комбайн.

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"Ротор" подтвердил желание играть в РПЛ

Спорт » Командные виды » Футбол

Генеральный директор "Ротора" Андрей Рекечинский опроверг слухи о том, что команда не будет выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ). Волгоградская команда выиграла первенство ФНЛ и получила право на выступление в РПЛ.

"Не соответствует действительности. "Ротор" настроен играть в премьер-лиге", — приводит РИА "Новости" слова Рекечинского.

"Ротор" не выступал в высшем дивизионе чемпионата России по футболу с 2004 года.

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Убийца по объявлению: СК завершил расследование дела Виталия Чикирева

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Главном следственном управлении СК России завершили расследование по уголовному делу Виталия Чикирева, которого обвиняют в убийстве и разбоях.

В декабре 2018 года Чикирев зарегистрировал несколько аккаунтов на интернет-сервисе "BlaBlaCar", нашел девушку, которая искала попутчиков для поездки из Москвы в Тулу и забронировал все места в ее машине.

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