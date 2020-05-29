"Ахмат" отказался от опции продления контракта с полузащитником Денисом Глушаковым. У футболиста действует соглашение по схеме "1+1", сообщает Sport24.
Глушаков перешёл в грозненский клуб летом 2019 года. В составе "Ахмата" футболист провёл 20 матчей, в которых забил 4 мяча.
"Ахмат" остаётся последней командой турнирной таблицы. Чемпионат России должен возобновиться 21 июня.
Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о том, почему было принято решение пустить болельщиков на трибуны. Ранее сообщалось, что на матчах РПЛ, которые возобновятся 21 июня, стадионы будут заполнены не более, чем на 10%.
"Важно, что футбольный чемпионат возобновится в присутствии зрителей, пусть и при небольшом их количестве. Я смотрел матчи Бундеслиги, ощущения очень странные — эмоций недостаточно, без зрителей матчи выглядят не так, как мы к этому привыкли.
Спортсмены играют не только для себя, но и для зрителя, создавая уникальную атмосферу единения. Эмоциональная положительная энергетика, которая будет на стадионах со зрителями, дополнительно даст импульс спортсменам, болельщикам и СМИ", — заявил Матыцин.
Командам в чемпионате России осталось провести по восемь матчей. Турнир планируется завершить 22 июля, финал состоится 25-го числа.
Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело в отношении главы города Славгород по статье о получении взятки в крупном размере.
По предварительным данным, 29 мая 2020 года глава муниципального образования получил взятку в размере более 2 миллионов рублей от директора одного из коммерческих компаний. За эти деньги чиновник должен был заключить с фирмой договор о поставках угля для муниципального предприятия "Теплосбыт" в обход законного порядка процедур закупки.
Россияне, которые подали заявку на единовременную выплату на детей до 22 мая, получат пособие уже 1 июня. В общей сложности, деньги поступят 10 миллионам семей.
Футбольная ассоциация (FA) объявила о датах проведения финальных стадий Кубка Англии. Розыгрыш турнира был приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Четвертьфинальные матчи состоятся 27 и 28 июня, полуфинальные - 11 и 12 июля. Финал на стадионе "Уэмбли" запланирован на 1 августа.
В четвертьфиналах турнира сыграют:
"Этот турнир является неотъемлемой частью календаря на протяжении почти 150 лет, и мы хотели бы поблагодарить руководство клубов за их поддержку в планировании оставшихся матчей в это беспрецедентное время", - говорится в заявлении FA.
Генеральный директор "Ротора" Андрей Рекечинский опроверг слухи о том, что команда не будет выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ). Волгоградская команда выиграла первенство ФНЛ и получила право на выступление в РПЛ.
"Не соответствует действительности. "Ротор" настроен играть в премьер-лиге", — приводит РИА "Новости" слова Рекечинского.
"Ротор" не выступал в высшем дивизионе чемпионата России по футболу с 2004 года.
Очередной пародией побаловал россиян, в особенности москвичей, пародист Максим Галкин.