Хоккеист Соколов рассказал об отношении канадцев к Путину

Хоккеист юношеской лиги Квебека Егор Соколов рассказал о том, как к президенту России Владимиру Путину относятся в Канаде. По его словам, канадцы считают главу РФ "большим человеком".

Также Соколов рассказал о том, что его партнеры по команде постоянно шутят о русской мафии.

"Многие ребята в команде постоянно спрашивают, как мы в России живем. Подшучивают и требуют: "Сокол, ты только русскую мафию на меня не наводи". А я им всегда говорил, что Путин хороший президент, и он вам не сделает ничего плохого. Если вы ничего плохого не сделаете нам", — заявил Соколов в интервью "Матч ТВ".

Соколов назвал канадцев душевными людьми. По его словам, русских жители Канады принимают с любовью.