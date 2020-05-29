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Источник Правда.Ру

Хоккеист Соколов рассказал об отношении канадцев к Путину

Спорт » Командные виды » Хоккей

Хоккеист юношеской лиги Квебека Егор Соколов рассказал о том, как к президенту России Владимиру Путину относятся в Канаде. По его словам, канадцы считают главу РФ "большим человеком".

Также Соколов рассказал о том, что его партнеры по команде постоянно шутят о русской мафии.

"Многие ребята в команде постоянно спрашивают, как мы в России живем. Подшучивают и требуют: "Сокол, ты только русскую мафию на меня не наводи". А я им всегда говорил, что Путин хороший президент, и он вам не сделает ничего плохого. Если вы ничего плохого не сделаете нам", — заявил Соколов в интервью "Матч ТВ".

Соколов назвал канадцев душевными людьми. По его словам, русских жители Канады принимают с любовью.

"Когда играешь в юниорской канадской лиге, тут принято жить по семьям. Мне с моей семьёй повезло. Очень душевные люди! И скажу хоккеистам, которые пойдут по моему пути: не надо бояться, что попадёшь в чужую семью. Люди в Канаде очень добрые и душевные. Русских они принимают с большой любовью", — сказал Соколов.

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Комиссионер НХЛ рассказал, когда пройдут матчи Кубка Стэнли

Спорт » Командные виды » Хоккей

НХЛ приняла решение завершить досрочно регулярный чемпионат сезона-2019/20, но провести расширенный Кубок Стэнли. Сезон был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.

Участие в Кубке Стэнли примут 24 клуба, матчи пройдут в двух городах. Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, в каком формате пройдёт турнир.

Комиссионер НХЛ Гэри Бэттмен заявил, что матчи могут пройти летом и ранней осенью.

"Мы ожидаем проведения матчей летом и ранней осенью. На данный момент мы не называем точных дат, потому что календарь возвращения игры будет определен исходя из развития ситуации и нужд игроков", — приводит пресс-служба НХЛ слова Бэттмена.

США — лидер по количеству заражённых коронавирусом. В стране зафиксировано 1,6 млн положительных результатов на COVID. Около 100 тысяч человек скончались от заболевания.

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Овечкин сообщил о рождении второго сына

Спорт » Командные виды » Хоккей

В семье хоккеиста "Вашингтона" Александра Овечкина и Анастасии Шубской родился второй сын. О появлении мальчика на свет сообщил сам капитан "Кэпиталз".

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В Москве с 1 июня разрешат ходить по улицам без перчаток

Россия » Центр » Москва

Глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил агентству РИА "Новости" о том, что с 1 июня в столице ношение перчаток станет необязательным. Однако масочный режим никто не отменял.

"На улице перчатки носить необязательно, а маски носить обязательно. В помещении, в кабинете, если вы работаете один, то это необязательно, а если вы работаете в коллективе, пришли в магазин или в транспорт, нужно носить и то, и другое. Если вы из метро до офиса идете в маске, да, можно без перчаток", — сказал Немерюк.

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Кадыров заявил об отсутствии личного самолета

Россия

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на слухи о том, что у него есть личный самолет для полетов в Москву.

"Мне прислали сообщения, в которых пишут, что я вылетел в Москву, и что я на день-два прилетал домой и наш министр (здравоохранения) тоже находится в ЦКБ. Я говорю, что мы в Грозном и у меня нету самолета", — заявил Кадыров в прямом эфире в Instagram со страницы министра здравоохранения Чечни Эльхана Сулейманова. Трансляция велась из автомобиля, которым управлял Кадыров в поездке по центру Грозного.

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Пелагея подала на развод с хоккеистом Телегиным

Спорт » Командные виды » Хоккей

Певица Пелагея собралась официально разорвать отношения с хоккеистом ЦСКА Иваном Телегиным. О расставании пары стало известно в конце 2019 года, но до сих пор Полина и Иван состоят в браке, сообщает StarHit.

26 мая Пелагея подала документы на развод. Пара воспитывает трёхлетнюю дочь Таисию.

Ранее сообщалось, что причиной расставания певицы и хоккеиста стали измены Телегина. После расставания стало известно, что хоккеист встречается с Марией Гончар.

Телегин выступает за ЦСКА с 2014 года. В КХЛ он провёл 308 матчей, в которых забил 33 шайбы и сделал 50 передач.

пелагея иван телегин
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