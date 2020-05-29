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Источник Правда.Ру

ACA подтвердила бой Исмаилов - Емельяненко 26 июля

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Российский бойцовский промоушен "Ахмат" (АСА) официально подтвердил проведение боя Магомед Исмаилов — Александр Емельяненко. Поединок состоится 24 июля, но место проведения турнира пока не определено.

"Бой Емельяненко — Исмаилов в силе и пройдет 24 июля. Атлетическая комиссия ACA создаст протокол безопасности для проведения ближайших турниров. Место и формат проведения мероприятий будет зависеть от развития ситуации с пандемией", — говорится в сообщении АСА.

  • Емельяненко в смешанных единоборствах одержал 28 побед, потерпел семь поражений и свёл один бой к ничьей.
  • Исмаилов в смешанных единоборствах одержал 13 побед, потерпел три поражения и свёл один бой к ничьей.
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Макгрегор принял вызов на бой Андерсона Силвы

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор ответил на вызов бразильского бойца Андерсона Силвы. Ранее ирландец назвал потенциального соперника лучшим в истории смешанных единоборств.

"Я принимаю", — написал Макгрегор в Twitter.

Андерсон Силва

Бразилец активно выступал в единоборствах с 1997 по 2013 год. После этого за шесть лет провёл пять боёв.

Силва был чемпионом UFC в среднем весе. На его счету 10 удачных защит титула.

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Макгрегор может встретиться с победителем боя Хабиб - Гэтжи

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор может выступить на одном из турниров UFC вместе с Хабибом Нурмагомедовым. Ирландец претендует на бой с победителем поединка россиянина и Джастина Гэтжи, сообщает ESPN.

Нурмагомедов и Гэтжи должны провести чемпионский бой в лёгком весе осенью 2020 года. То есть потенциальный поединок Макгрегора и Хабиба может состояться в 2021 году.

Хабиб и Конор дрались в октябре 2018 года. Россиянин победил ирландца удушающим приёмом в четвёртом раунде.

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Минеев не считает Хабиба хорошим кандидатом на пост главы Дагестана

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев высказал свою позицию о том, что Хабиб Нурмагомедов мог бы стать главой Дагестана. Ранее в СМИ была опубликована информация о том, что нынешний глава республики Владимир Васильев может покинуть пост, а чемпион UFC мог бы стать его заменой.

"Я не могу рассуждать об этом. У меня нет таких знаний, чтобы говорить, что вот это вот так было бы, а это так. Чтобы управлять нужно учиться, получать специальное образование, быть управленцем. А быть хорошим спортсменом — не значит быть хорошим управленцем. Нужно иметь опыт, опыт управления организациями", — приводит "СЭ" слова Минеева.

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Кадыров заявил об отсутствии личного самолета

Россия

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на слухи о том, что у него есть личный самолет для полетов в Москву.

"Мне прислали сообщения, в которых пишут, что я вылетел в Москву, и что я на день-два прилетал домой и наш министр (здравоохранения) тоже находится в ЦКБ. Я говорю, что мы в Грозном и у меня нету самолета", — заявил Кадыров в прямом эфире в Instagram со страницы министра здравоохранения Чечни Эльхана Сулейманова. Трансляция велась из автомобиля, которым управлял Кадыров в поездке по центру Грозного.

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В Москве с 1 июня разрешат ходить по улицам без перчаток

Россия » Центр » Москва

Глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил агентству РИА "Новости" о том, что с 1 июня в столице ношение перчаток станет необязательным. Однако масочный режим никто не отменял.

"На улице перчатки носить необязательно, а маски носить обязательно. В помещении, в кабинете, если вы работаете один, то это необязательно, а если вы работаете в коллективе, пришли в магазин или в транспорт, нужно носить и то, и другое. Если вы из метро до офиса идете в маске, да, можно без перчаток", — сказал Немерюк.

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