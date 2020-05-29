Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о том, почему было принято решение пустить болельщиков на трибуны. Ранее сообщалось, что на матчах РПЛ, которые возобновятся 21 июня, стадионы будут заполнены не более, чем на 10%.
"Важно, что футбольный чемпионат возобновится в присутствии зрителей, пусть и при небольшом их количестве. Я смотрел матчи Бундеслиги, ощущения очень странные — эмоций недостаточно, без зрителей матчи выглядят не так, как мы к этому привыкли.
Спортсмены играют не только для себя, но и для зрителя, создавая уникальную атмосферу единения. Эмоциональная положительная энергетика, которая будет на стадионах со зрителями, дополнительно даст импульс спортсменам, болельщикам и СМИ", — заявил Матыцин.
Командам в чемпионате России осталось провести по восемь матчей. Турнир планируется завершить 22 июля, финал состоится 25-го числа.
Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал о возобновлении сезона. Рестарт чемпионата Испании состоится 11 июня.
Турнир возобновится с 29-го тура. В этот день "Барселона" сыграет с "Леганесом", а "Реал" примет "Валенсию".
"С божьей помощью мы начнем 11 июня. Более 130 сотрудников Ла Лиги трудятся, чтобы все было по-новому. Новый сезон начнется 12 сентября", — приводит Marca слова Тебаса.
В турнирной таблице лидирует "Барселона", в активе которой 58 очков. "Реал" отстаёт на два пункта.
Глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил агентству РИА "Новости" о том, что с 1 июня в столице ношение перчаток станет необязательным. Однако масочный режим никто не отменял.
"На улице перчатки носить необязательно, а маски носить обязательно. В помещении, в кабинете, если вы работаете один, то это необязательно, а если вы работаете в коллективе, пришли в магазин или в транспорт, нужно носить и то, и другое. Если вы из метро до офиса идете в маске, да, можно без перчаток", — сказал Немерюк.
Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на слухи о том, что у него есть личный самолет для полетов в Москву.
"Мне прислали сообщения, в которых пишут, что я вылетел в Москву, и что я на день-два прилетал домой и наш министр (здравоохранения) тоже находится в ЦКБ. Я говорю, что мы в Грозном и у меня нету самолета", — заявил Кадыров в прямом эфире в Instagram со страницы министра здравоохранения Чечни Эльхана Сулейманова. Трансляция велась из автомобиля, которым управлял Кадыров в поездке по центру Грозного.
Футбольная ассоциация (FA) объявила о датах проведения финальных стадий Кубка Англии. Розыгрыш турнира был приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Четвертьфинальные матчи состоятся 27 и 28 июня, полуфинальные - 11 и 12 июля. Финал на стадионе "Уэмбли" запланирован на 1 августа.
В четвертьфиналах турнира сыграют:
"Этот турнир является неотъемлемой частью календаря на протяжении почти 150 лет, и мы хотели бы поблагодарить руководство клубов за их поддержку в планировании оставшихся матчей в это беспрецедентное время", - говорится в заявлении FA.
Генеральный директор "Ротора" Андрей Рекечинский опроверг слухи о том, что команда не будет выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ). Волгоградская команда выиграла первенство ФНЛ и получила право на выступление в РПЛ.
"Не соответствует действительности. "Ротор" настроен играть в премьер-лиге", — приводит РИА "Новости" слова Рекечинского.
"Ротор" не выступал в высшем дивизионе чемпионата России по футболу с 2004 года.
Очередной пародией побаловал россиян, в особенности москвичей, пародист Максим Галкин.