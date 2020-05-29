Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева рассказала о своей детской мечте. По словам спортсменки, она хотела стать секретаршей.
Прыгунья с шестом опубликовала в Instagram фотографию и спросила подписчиков о своём образе, похожа ли она на секретаршу.
"А знали ли вы, дорогие подписчики, что в детстве я мечтала работать секретаршей в крупной компании. Я тогда думала, для этой работы достаточно быть красивой, стройной и правильно раскладывать документы.
Интересно, если бы я не попала в спортивный мир, стала бы я секретаршей?! Как вы думаете?" — написала Исинбаева.
Исинбаева выиграла две золотые медали на Олимпийских играх. Также на её счету три золота чемпионата мира, а также четыре на чемпионатах мира в помещениях.
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А знали ли вы, дорогие подписчики, что в детстве я мечтала работать секретаршей в крупной компании 🤓 ⠀ Я тогда думала, для этой работы достаточно быть красивой, стройной и правильно раскладывать документы 👩🏻💻 ⠀ Интересно, если бы я не попала в спортивный мир, стала бы я секретаршей?! Как вы думаете? 🤔😁 ⠀ Did you know, dear subscribers, that as a child I dreamed of working as a Secretary in a big company 🤓 ⠀ I then thought that for this job, it is enough to be beautiful, slender and correctly lay out documents 👩🏻💻 ⠀ I wonder if I would have become a Secretary if I hadn't entered the sports world?! What do you think? 🤔😁 —- #workathome#работадома#homestyle#стремлюськлучшему#nevergiveup💪
В пул допинг-тестирования международной федерации World Athletics на третий квартал 2020 года вошли только восемь российских легкоатлетов. Они имеют право на получение нейтрального статуса.
Количество спортсменов в пуле по сравнению с первым и вторым кварталами не изменилось, сообщает ТАСС.
В международных турнирах смогут выступить:
Российский лыжник Илья Черноусов в новом сезоне будет представлять Швейцарию. Призёр Сочи-2014 официально сменил спортивное гражданство, сообщает ТАСС со ссылкой на FIS.
В последний раз Черноусов выходил на старт за сборную России в 2016 году. Позже участвовал только в коммерческих марафонах.
Черноусов женат на биатлонистке из Швейцарии Селине Гаспарин. Пара воспитывает двух дочерей.
Сейчас Черноусову 33 года. Пока неизвестно, будет ли Черноусов выступать на официальных стартах.
В мае ожидается рост запросов по ипотеке. Он будет выше, чем в апреле.
Такой прогноз сделали в банке ВТБ.
"В мае ипотечный рынок показывает рост — мы прогнозируем, что результаты продаж в России окажутся выше, чем в апреле, когда действовал режим ограничений. Одним из факторов восстановления спроса, безусловно, стал запуск ипотеки под 6,5%", — заявил заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.
Агентство РИА "Новости" сообщает о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин призвал приложить усилия по устранению торговых барьеров в СНГ для снижения влияния вируса на экономику.
"С целью преодоления последствий коронавируса следует активизировать усилия по устранению торговых барьеров и ограничений … углублению взаимодействия в области транспорта", — приводит информагентство слова Мишустина.
Спортивный журналист Василий Уткин высказал своё отношения по поводу принадлежности Крыма. Он дал интервью украинской журналистке Наталье Влащенко.
Уткин отметил, что ему непонятно, почему украинцы испытывают интерес к российской политике больше, чем он сам.
"Я испытываю чувство неловкости в таких разговорах, потому что у меня возникают другие вопросы. Например, почему украинцы испытывают такой жгучий интерес к российской политике? Часто больше, чем я.
Чей Крым? Крымчан. Попробуйте возразить", — сказал Уткин.
Очередной пародией побаловал россиян, в особенности москвичей, пародист Максим Галкин.