Исинбаева рассказала, как мечтала работать секретаршей

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева рассказала о своей детской мечте. По словам спортсменки, она хотела стать секретаршей.

Прыгунья с шестом опубликовала в Instagram фотографию и спросила подписчиков о своём образе, похожа ли она на секретаршу.

"А знали ли вы, дорогие подписчики, что в детстве я мечтала работать секретаршей в крупной компании. Я тогда думала, для этой работы достаточно быть красивой, стройной и правильно раскладывать документы. Интересно, если бы я не попала в спортивный мир, стала бы я секретаршей?! Как вы думаете?" — написала Исинбаева.

Исинбаева выиграла две золотые медали на Олимпийских играх. Также на её счету три золота чемпионата мира, а также четыре на чемпионатах мира в помещениях.