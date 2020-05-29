Генеральный директор "Ротора" Андрей Рекечинский опроверг слухи о том, что команда не будет выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ). Волгоградская команда выиграла первенство ФНЛ и получила право на выступление в РПЛ.
"Не соответствует действительности. "Ротор" настроен играть в премьер-лиге", — приводит РИА "Новости" слова Рекечинского.
"Ротор" не выступал в высшем дивизионе чемпионата России по футболу с 2004 года.
В мае ожидается рост запросов по ипотеке. Он будет выше, чем в апреле.
Такой прогноз сделали в банке ВТБ.
"В мае ипотечный рынок показывает рост — мы прогнозируем, что результаты продаж в России окажутся выше, чем в апреле, когда действовал режим ограничений. Одним из факторов восстановления спроса, безусловно, стал запуск ипотеки под 6,5%", — заявил заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.
УЕФА разрабатывает план завершения Лиги чемпионов. Матчи должны состояться в августе, сообщает Sky Sport Italia.
Союз может доиграть Лигу чемпионов в формате "Финала четырёх". Решающие матчи будут перенесены из Стамбула в Германию.
В таком случае стадия 1/8 финала будет завершена 7 и 8 августа. Четвертьфиналы состоятся 13 и 14 августа. Завершить турнир планируют до сентября.
Еврокубковые турниры были остановлены на стадии 1/8 финала. В Лиге чемпионов необходимо провести ещё четыре матча этой стадии:
В четвертьфинал перед остановкой турнира вышли:
Футбольная ассоциация (FA) объявила о датах проведения финальных стадий Кубка Англии. Розыгрыш турнира был приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Четвертьфинальные матчи состоятся 27 и 28 июня, полуфинальные - 11 и 12 июля. Финал на стадионе "Уэмбли" запланирован на 1 августа.
В четвертьфиналах турнира сыграют:
"Этот турнир является неотъемлемой частью календаря на протяжении почти 150 лет, и мы хотели бы поблагодарить руководство клубов за их поддержку в планировании оставшихся матчей в это беспрецедентное время", - говорится в заявлении FA.
Спортивный журналист Василий Уткин высказал своё отношения по поводу принадлежности Крыма. Он дал интервью украинской журналистке Наталье Влащенко.
Уткин отметил, что ему непонятно, почему украинцы испытывают интерес к российской политике больше, чем он сам.
"Я испытываю чувство неловкости в таких разговорах, потому что у меня возникают другие вопросы. Например, почему украинцы испытывают такой жгучий интерес к российской политике? Часто больше, чем я.
Чей Крым? Крымчан. Попробуйте возразить", — сказал Уткин.
Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал о возобновлении сезона. Рестарт чемпионата Испании состоится 11 июня.
Турнир возобновится с 29-го тура. В этот день "Барселона" сыграет с "Леганесом", а "Реал" примет "Валенсию".
"С божьей помощью мы начнем 11 июня. Более 130 сотрудников Ла Лиги трудятся, чтобы все было по-новому. Новый сезон начнется 12 сентября", — приводит Marca слова Тебаса.
В турнирной таблице лидирует "Барселона", в активе которой 58 очков. "Реал" отстаёт на два пункта.
Очередной пародией побаловал россиян, в особенности москвичей, пародист Максим Галкин.