"Ротор" подтвердил желание играть в РПЛ

Генеральный директор "Ротора" Андрей Рекечинский опроверг слухи о том, что команда не будет выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ). Волгоградская команда выиграла первенство ФНЛ и получила право на выступление в РПЛ.

"Не соответствует действительности. "Ротор" настроен играть в премьер-лиге", — приводит РИА "Новости" слова Рекечинского.

"Ротор" не выступал в высшем дивизионе чемпионата России по футболу с 2004 года.