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Источник Правда.Ру

Международные лицензии могут получить только 8 российских легкоатлетов

Спорт

В пул допинг-тестирования международной федерации World Athletics на третий квартал 2020 года вошли только восемь российских легкоатлетов. Они имеют право на получение нейтрального статуса.

Количество спортсменов в пуле по сравнению с первым и вторым кварталами не изменилось, сообщает ТАСС.

В международных турнирах смогут выступить:

  • Мария Ласицкене (прыжки в высоту);
  • Михаил Акименко (прыжки в высоту);
  • Илья Иванюк (прыжки в высоту);
  • Анжелика Сидорова (прыжки с шестом);
  • Тимур Моргунов (прыжки с шестом);
  • Илья Шкуренев (многоборье);
  • Сергей Шубенков (барьерист);
  • Василий Мизинов (ходьба).
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Ласицкене ответила на слухи о смене гражданства

Спорт

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене рассказала о своём отношении к вопросу смены гражданства. 27-летняя спортсменка заявила, что не планирует делать этого, несмотря на выступления под нейтральным статусом.

мария ласицкене легкая атлетика

Врачи назвали основные признаки развития диабета

Здоровье

Врачи утверждают, что диабет представляет собой заболевание, которое в течение длительного времени может себя не проявлять. Его признаки часто связывают с плохим самочувствием.

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Российский лыжник Черноусов будет выступать за Швейцарию

Спорт

Российский лыжник Илья Черноусов в новом сезоне будет представлять Швейцарию. Призёр Сочи-2014 официально сменил спортивное гражданство, сообщает ТАСС со ссылкой на FIS.

В последний раз Черноусов выходил на старт за сборную России в 2016 году. Позже участвовал только в коммерческих марафонах.

Черноусов женат на биатлонистке из Швейцарии Селине Гаспарин. Пара воспитывает двух дочерей.

Илья Черноусов

Сейчас Черноусову 33 года. Пока неизвестно, будет ли Черноусов выступать на официальных стартах.

  • На Олимпиаде в Сочи он завоевал бронзовую награду в марафоне на 50 км.
  • На ЧМ-2011 в Хольменколлене на его счету бронза в Скиатлоне.
  • В Кубке мира на его счету 2 победы, 6 серебряных медалей и 3 бронзовые награды.
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Турбизнес в Италии испытывает большие потери из-за коронавируса

Туризм » Регионы » Европа

Президент национальной ассоциации представителей турбизнеса Assoturismo Confesercenti Витторио Мессина сообщил агентству РИА "Новости" о том, что пандемия нанесла большой удар по туристической отрасли Италии. Доходы от туризма могут уменьшиться на 80%.

"Длительный период карантина заблокировал нашу отрасль, которая имеет стратегическое значение для национальной экономики. Достаточно сказать, что в Италии туризм создает примерно 15% ВВП и обеспечивает работой около четырех миллионов человек.

Но туристическая отрасль — это единственная сфера экономики, официальное открытие которой не совпадает с ее перезапуском. Сейчас складывается парадоксальная ситуация: мы готовы принять десятки тысяч туристов, но заказов нет, и полностью готовые к работе структуры простаивают", — заявил он.

туризм италия карантин коронавирус витторио мессина

Министр спорта Румынии дал интервью без штанов

Спорт

Очередной курьёзный случай, связанный с пандемией коронавируса, произошёл в эфире румынского телеканала Pro X. Министр спорта Румынии Ионуц Строе во время интервью выпустил из рук камеру.

Тогда зрители увидели, что мужчина, находившийся у себя дома, вышел в эфир в трусах, надев только верхнюю часть костюма. Сам Строе без смущения отреагировал на произошедшее. Он поправил камеру и продолжил отвечать на вопрос. 

Пользователей соцсетей развеселила реакция на инцидент со стороны ведущего передачи.

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