Бой между Александром Поветкиным и Диллианом Уайтом в очередной раз перенесен. Поединок за титул временного чемпиона WBC состоится в августа, сообщает Boxing Scene.
Изначально бой был запланирован на 2 мая в Манчестере, а из-за пандемии коронавируса был перенесен на 4 июля. Новые возможные даты проведения боя — 8 или 15 августа. Поединок должен состояться в британском Брентвуде.
Боксёры должны прибыть в Великобританию за две недели до боя. Сам поединок состоится без зрителей.
В пул допинг-тестирования международной федерации World Athletics на третий квартал 2020 года вошли только восемь российских легкоатлетов. Они имеют право на получение нейтрального статуса.
Количество спортсменов в пуле по сравнению с первым и вторым кварталами не изменилось, сообщает ТАСС.
В международных турнирах смогут выступить:
Главный тренер "Енисея" Юрий Газзаев в интервью "Правде.Ру" прокомментировал решение Роспотребнадзора разрешить присутствие болельщиков на трибунах. Ранее сообщалось, что после возобновления РПЛ на матчах стадион может быть заполнен на 10%.
Мама нападающего "ПСЖ" Неймара снова встречается с киберспортсменом Тиаго Рамосом. Надин Гонсалвес простила 23-летнего парня после измены, сообщает Mundo Deportivo.
Матчи чемпионата Англии по футболу возобновятся 17 июня. Ранее команды начали контактные тренировки, сообщает The Telegraph.
Английская премьер-лига будет возобновлена двумя играми:
Эти поединки должны были состояться в 28-м туре, но были отложены из-за участия "Сити" и "Виллы" в финале Кубка английской лиги.
30-й тур состоится 20 и 21 июня. После этого командам необходимо будет провести ещё по восемь игр.
Кроме того, команды не доиграли Кубок Англии. Участие в турнире продолжают восемь команд АПЛ.
Патриарх всея Руси Кирилл считает коронавирусную пандемию удобным временем для осмысления своей жизни и духовного роста.
"Мы с вами переживаем уникальное время, когда не одному, не двоим, не десятерым, не тысяче, а всему миру дана возможность сосредоточиться, подумать о своей жизни, о своих грехах, обратиться к Богу, принести покаяние; и неизвестно, даст ли еще Господь всем нам такую возможность", — сказал патриарх в четверг в проповеди после литургии в храме благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ Переделкина.
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