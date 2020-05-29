Названа новая дата боя Поветкин - Уайт

Бой между Александром Поветкиным и Диллианом Уайтом в очередной раз перенесен. Поединок за титул временного чемпиона WBC состоится в августа, сообщает Boxing Scene.

Изначально бой был запланирован на 2 мая в Манчестере, а из-за пандемии коронавируса был перенесен на 4 июля. Новые возможные даты проведения боя — 8 или 15 августа. Поединок должен состояться в британском Брентвуде.

Боксёры должны прибыть в Великобританию за две недели до боя. Сам поединок состоится без зрителей.