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Источник Правда.Ру

Юрий Газзаев прокомментировал решение проводить матчи со зрителями

Спорт » Командные виды » Футбол

Главный тренер "Енисея" Юрий Газзаев в интервью "Правде.Ру" прокомментировал решение Роспотребнадзора разрешить присутствие болельщиков на трибунах. Ранее сообщалось, что после возобновления РПЛ на матчах стадион может быть заполнен на 10%.

Предполагается, что турнир возобновится 21 июня. Клубы будут обязаны соблюдать нормы безопасности.

"Прежде чем какое-то разрешение сделать, его со всех сторон обсуждают и делают все для того, чтобы не было угрозы ни болельщикам, ни футболистам. В то же время совершенно объективно все говорят, что без болельщиков все равно футбол не так смотрится, и это больше контрольные игры.

Если исходить из этого, конечно, решение правильное. Если исходить из безопасности, я думаю, что те меры, которые предлагают и будут выполняться, тоже связаны с безопасностью", — заявил Газзаев.

На стадионе — это не в театре...

По мнению специалиста, присутствие зрителей на футболе разрешено из-за минимального риска заражения. Газзаев считает, что поход в театр несёт в себе больше опасности в условиях пандемии.

"Театр — это все-таки внутри помещения. И говорят, что больше заражение происходит внутри. Не могу быть компетентен. Говорят, что на открытом пространстве, то есть на свежем воздухе, вероятность низкая. Плюс те меры, которые уже оговорены. В этом тоже есть логика", — заявил Газзаев.

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Первоиарх РПЦ навал пандемию возможностью для духовного роста

Религия

Патриарх всея Руси Кирилл считает коронавирусную пандемию удобным временем для осмысления своей жизни и духовного роста.

"Мы с вами переживаем уникальное время, когда не одному, не двоим, не десятерым, не тысяче, а всему миру дана возможность сосредоточиться, подумать о своей жизни, о своих грехах, обратиться к Богу, принести покаяние; и неизвестно, даст ли еще Господь всем нам такую возможность", — сказал патриарх в четверг в проповеди после литургии в храме благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ Переделкина.

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Мать Неймара простила 23-летнего киберспортсмена

Спорт » Командные виды » Футбол

Мама нападающего "ПСЖ" Неймара снова встречается с киберспортсменом Тиаго Рамосом. Надин Гонсалвес простила 23-летнего парня после измены, сообщает Mundo Deportivo.

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Английская премьер-лига возобновится 17 июня

Спорт » Командные виды » Футбол

Матчи чемпионата Англии по футболу возобновятся 17 июня. Ранее команды начали контактные тренировки, сообщает The Telegraph.

Английская премьер-лига будет возобновлена двумя играми:

  • "Астон Вилла" - "Шеффилд Юнайтед";
  • "Манчестер Сити" - "Арсенал".

Эти поединки должны были состояться в 28-м туре, но были отложены из-за участия "Сити" и "Виллы" в финале Кубка английской лиги.

30-й тур состоится 20 и 21 июня. После этого командам необходимо будет провести ещё по восемь игр.

Кроме того, команды не доиграли Кубок Англии. Участие в турнире продолжают восемь команд АПЛ.

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Названа новая дата боя Поветкин - Уайт

Спорт » Командные виды » Футбол

Бой между Александром Поветкиным и Диллианом Уайтом в очередной раз перенесен. Поединок за титул временного чемпиона WBC состоится в августа, сообщает Boxing Scene.

Изначально бой был запланирован на 2 мая в Манчестере, а из-за пандемии коронавируса был перенесен на 4 июля. Новые возможные даты проведения боя — 8 или 15 августа. Поединок должен состояться в британском Брентвуде.

Боксёры должны прибыть в Великобританию за две недели до боя. Сам поединок состоится без зрителей.

  • Александр Поветкин провёл 38 боёв — 35 побед, 2 поражения, 1 ничья.
  • Диллиан Уайт провёл 27 поединков — 27 побед, 1 поражение.
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В Приморье двух женщин обвиняют в разбойном нападении на пенсионерку

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Сотрудники Следственного комитета по Приморскому краю завершили расследования уголовного дела в отношении двух женщин 25 и 36 лет, их обвиняют в разбойном нападении.

ск рф разбой приморский край
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