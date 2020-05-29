Главный тренер "Енисея" Юрий Газзаев в интервью "Правде.Ру" прокомментировал решение Роспотребнадзора разрешить присутствие болельщиков на трибунах. Ранее сообщалось, что после возобновления РПЛ на матчах стадион может быть заполнен на 10%.
Предполагается, что турнир возобновится 21 июня. Клубы будут обязаны соблюдать нормы безопасности.
"Прежде чем какое-то разрешение сделать, его со всех сторон обсуждают и делают все для того, чтобы не было угрозы ни болельщикам, ни футболистам. В то же время совершенно объективно все говорят, что без болельщиков все равно футбол не так смотрится, и это больше контрольные игры.
Если исходить из этого, конечно, решение правильное. Если исходить из безопасности, я думаю, что те меры, которые предлагают и будут выполняться, тоже связаны с безопасностью", — заявил Газзаев.
По мнению специалиста, присутствие зрителей на футболе разрешено из-за минимального риска заражения. Газзаев считает, что поход в театр несёт в себе больше опасности в условиях пандемии.
"Театр — это все-таки внутри помещения. И говорят, что больше заражение происходит внутри. Не могу быть компетентен. Говорят, что на открытом пространстве, то есть на свежем воздухе, вероятность низкая. Плюс те меры, которые уже оговорены. В этом тоже есть логика", — заявил Газзаев.
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