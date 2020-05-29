Макгрегор может встретиться с победителем боя Хабиб - Гэтжи

Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор может выступить на одном из турниров UFC вместе с Хабибом Нурмагомедовым. Ирландец претендует на бой с победителем поединка россиянина и Джастина Гэтжи, сообщает ESPN.

Нурмагомедов и Гэтжи должны провести чемпионский бой в лёгком весе осенью 2020 года. То есть потенциальный поединок Макгрегора и Хабиба может состояться в 2021 году.

Хабиб и Конор дрались в октябре 2018 года. Россиянин победил ирландца удушающим приёмом в четвёртом раунде.