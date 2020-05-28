Главного тренера сборной России по биатлону заменят начальником команды

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв объяснил, почему не был назначен главный тренер национальной команды. По словам президента организации, у него есть концепция смены тренерского штаба.

Старшим тренером мужской сборной России назначен Юрий Каминский, женской команды — Михаил Шашилов.

По словам Драчёва, есть вероятность того, что вместо главного тренера будет назначен начальник команды.

"Концепция, предлагаемая мной, заключается в отсутствии этой должности как таковой, но при этом есть понимание, что ставку главного тренера в ЦСП терять не хочется. Поэтому вопрос пока открытый, будем думать над этим. Но принято однозначное решение о том, чтобы ввести должность начальника команды, на которого возложим все организационные моменты. Кандидатура уже есть, и она согласована", — приводит ТАСС слова Драчёва.