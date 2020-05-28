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Источник Правда.Ру

Мать Неймара простила 23-летнего киберспортсмена

Спорт » Командные виды » Футбол

Мама нападающего "ПСЖ" Неймара снова встречается с киберспортсменом Тиаго Рамосом. Надин Гонсалвес простила 23-летнего парня после измены, сообщает Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что измена была нетрадиционной. Тиаго был замечен в отношениях с мужчинами и поваром Неймара. Семья футболиста выступила против такого романа Надин, но спустя некоторое время женщина всё же вернулась к киберспортсмену.

 
 
 
 
 
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O inexplicável não se explica, se vive... ❤️

Публикация от Nadine Gonçalves (@nadine.goncalves)

футбол неймар киберспорт

Главного тренера сборной России по биатлону заменят начальником команды

Спорт » Командные виды » Футбол

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв объяснил, почему не был назначен главный тренер национальной команды. По словам президента организации, у него есть концепция смены тренерского штаба.

Старшим тренером мужской сборной России назначен Юрий Каминский, женской команды — Михаил Шашилов.

По словам Драчёва, есть вероятность того, что вместо главного тренера будет назначен начальник команды.

"Концепция, предлагаемая мной, заключается в отсутствии этой должности как таковой, но при этом есть понимание, что ставку главного тренера в ЦСП терять не хочется. Поэтому вопрос пока открытый, будем думать над этим.

Но принято однозначное решение о том, чтобы ввести должность начальника команды, на которого возложим все организационные моменты. Кандидатура уже есть, и она согласована", — приводит ТАСС слова Драчёва.

биатлон владимир драчёв

ТВЦ: РПЛ договорилась о проведении матчей со зрителями

Спорт » Командные виды » Футбол

Российская премьер-лига (РПЛ) согласовала с Роспотребнадзором проведение футбольных матчей в присутствии зрителей на трибунах. Каждый клуб на домашних матчах сможет заполнить не более 10% мест, сообщает ТВЦ в Twitter.

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Английская премьер-лига возобновится 17 июня

Спорт » Командные виды » Футбол

Матчи чемпионата Англии по футболу возобновятся 17 июня. Ранее команды начали контактные тренировки, сообщает The Telegraph.

Английская премьер-лига будет возобновлена двумя играми:

  • "Астон Вилла" - "Шеффилд Юнайтед";
  • "Манчестер Сити" - "Арсенал".

Эти поединки должны были состояться в 28-м туре, но были отложены из-за участия "Сити" и "Виллы" в финале Кубка английской лиги.

30-й тур состоится 20 и 21 июня. После этого командам необходимо будет провести ещё по восемь игр.

Кроме того, команды не доиграли Кубок Англии. Участие в турнире продолжают восемь команд АПЛ.

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Эксперт: потенциал ИП, которые закрылись, необходимо использовать

Экономика

Около 20% индивидуальных предпринимателей России потеряют или уже потеряли свой бизнес из-за кризиса. Потенциал этих людей необходимо использовать.

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Житель Красноярска больше года прятал тело убитой пенсионерки

Происшествия » Человеческий фактор

Сотрудники СК РФ по Красноярскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Красноярска. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшего.

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Туристы пытаются хитростью проникнуть на территорию Алтайского края
Уровень смертности от COVID в Москве - один из самых низких в мире
Главного тренера сборной России по биатлону заменят начальником команды
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