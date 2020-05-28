Английская премьер-лига возобновится 17 июня

Матчи чемпионата Англии по футболу возобновятся 17 июня. Ранее команды начали контактные тренировки, сообщает The Telegraph.

Английская премьер-лига будет возобновлена двумя играми:

"Астон Вилла" - "Шеффилд Юнайтед";

"Манчестер Сити" - "Арсенал".

Эти поединки должны были состояться в 28-м туре, но были отложены из-за участия "Сити" и "Виллы" в финале Кубка английской лиги.

30-й тур состоится 20 и 21 июня. После этого командам необходимо будет провести ещё по восемь игр.

Кроме того, команды не доиграли Кубок Англии. Участие в турнире продолжают восемь команд АПЛ.