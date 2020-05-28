Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв объяснил, почему не был назначен главный тренер национальной команды. По словам президента организации, у него есть концепция смены тренерского штаба.
Старшим тренером мужской сборной России назначен Юрий Каминский, женской команды — Михаил Шашилов.
По словам Драчёва, есть вероятность того, что вместо главного тренера будет назначен начальник команды.
"Концепция, предлагаемая мной, заключается в отсутствии этой должности как таковой, но при этом есть понимание, что ставку главного тренера в ЦСП терять не хочется. Поэтому вопрос пока открытый, будем думать над этим.
Но принято однозначное решение о том, чтобы ввести должность начальника команды, на которого возложим все организационные моменты. Кандидатура уже есть, и она согласована", — приводит ТАСС слова Драчёва.
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Эти поединки должны были состояться в 28-м туре, но были отложены из-за участия "Сити" и "Виллы" в финале Кубка английской лиги.
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