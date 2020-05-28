Российская премьер-лига (РПЛ) согласовала с Роспотребнадзором проведение футбольных матчей в присутствии зрителей на трибунах. Каждый клуб на домашних матчах сможет заполнить не более 10% место, сообщает ТВЦ в Twitter.
Чемпионат РПЛ планируется возобновить с 21 июня. Турнир был остановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Ранее сообщалось, что на матчи будут допущены не более 200 человек — команды, персонал клубов и стадиона. Некоторые клубы инициировали допуск зрителей на трибуны.
Владелец "Спартака" Леонид Федун, который сам заболел коронавирусом, положительно оценил возможность присутствия болельщиков на трибунах.
"Это первый шаг. Но у нас 15 тысяч абонементов, получается дискриминационный момент (для болельщиков). Мы будем думать", — приводит "СЭ" слова Федуна.
Клубам РПЛ необходимо провести ещё восемь туров до завершения турнира. Ранее был опубликован предварительный календарь концовки чемпионата:
26 июля должен состояться финал Кубка России по футболу.
Президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим Аль-Тани провели телефонные переговоры. Среди прочего главы государств обсудили взаимодействие в рамках подготовки Катара к чемпионату мира по футболу-2022.
"Условлено также о продолжении взаимодействия в рамках подготовки и проведения в Катаре Чемпионата мира по футболу в 2022 году", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Чемпионат мира в 2018 году прошёл в России. C 21 ноября по 18 декабря 2022 года турнир состоится в Катаре.
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