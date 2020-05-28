ТВЦ: РПЛ договорилась о проведении матчей со зрителями

Российская премьер-лига (РПЛ) согласовала с Роспотребнадзором проведение футбольных матчей в присутствии зрителей на трибунах. Каждый клуб на домашних матчах сможет заполнить не более 10% место, сообщает ТВЦ в Twitter.

Чемпионат РПЛ планируется возобновить с 21 июня. Турнир был остановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Ранее сообщалось, что на матчи будут допущены не более 200 человек — команды, персонал клубов и стадиона. Некоторые клубы инициировали допуск зрителей на трибуны.

Реакция клубов

Владелец "Спартака" Леонид Федун, который сам заболел коронавирусом, положительно оценил возможность присутствия болельщиков на трибунах.

"Это первый шаг. Но у нас 15 тысяч абонементов, получается дискриминационный момент (для болельщиков). Мы будем думать", — приводит "СЭ" слова Федуна.

Чемпионат РПЛ

Клубам РПЛ необходимо провести ещё восемь туров до завершения турнира. Ранее был опубликован предварительный календарь концовки чемпионата:

23-й тур — 21 июня;

24-й тур — 28 июня;

25-й тур — 1 июля;

26-й тур — 5 июля;

27-й тур — 8 июля;

28-й тур — 12 июля;

29-й тур — 15 июля;

30-й тур — 22 июля.

26 июля должен состояться финал Кубка России по футболу.